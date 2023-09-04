В Рязанской области пьяный мужчина угрожал убить пенсионера ножом

Злоумышленнику грозит до двух лет лишения свободы.

В Рязанской области пьяный мужчина угрожал убить пенсионера ножом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Отмечается, что в полицию обратился 65-летний житель Рыбного и рассказал, что дома нетрезвый гость угрожает зарезать его ножом.

На место происшествия прибыли участковые и забрали 40-летнего мужчину в отдел полиции.

По предварительной информации, житель Рыбновского района пришел в гости к пенсионеру, чтобы выпить. В какой-то момент пожилой хозяин дома собрался отдыхать и попросил гостя уйти, но тот не захотел.

Началась ссора, во время которой злоумышленник взял нож и пригрозил зарезать пенсионера. Пожилой мужчина сразу обратился за помощью в полицию.

На злоумышленника завели уголовное дело по ч.1 ст. 119 УК РФ. Ему грозит до двух лет тюрьмы.