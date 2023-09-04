В Рязанской области 5 сентября температура воздуха прогреется до +25 градусов
В Рязанской области 5 сентября температура воздуха прогреется до +25 градусов. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.
Во вторник, 5 сентября, ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков.
Ветер северо-западный, 4-9 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью составит +8, +13 градусов, днем +20, +25 градусов.
Также в ведомстве напомнили, что на территории области местами сохраняется высокая пожарная опасность (4 класс), в Касимовском и Сараевском районах ожидается чрезвычайная пожарная опасность (5 класс).