В Рязани стартовал хоккейный сезон 2023-2024

В воскресенье, 3 сентября, в ДС «Олимпийский» состоялся старт хоккейного сезона в Рязанской области. Мероприятие приурочили к первому календарному матчу OLIMPBET ВХЛ — Кубку Шелкового пути сезона 2023-2024. Поддержать ХК «Рязань-ВДВ» пришло более 2000 болельщиков.

Старт сезону дали вице-губернатор Рязанской области — первый заместитель председателя правительства Рязанской области Артем Бранов и президент федерации хоккея Рязанской области, директор ХК «Рязань-ВДВ» Олег Смирнов. Бранов отметил, что хоккей в нашем регионе — это массовое движение, которое привлекает жителей области всех возрастов. Он пожелал ХК «Рязань-ВДВ» побольше побед и достижения поставленных целей.

По словам Олега Смирнова, за летний период основная ледовая площадка Рязанской области «обрела новую жизнь». На ней заменили ледовую коробку, установили новые борта и высокопрочные стекла. Улучшили освещение, сделали косметический ремонт помещений.

Право сделать символическое вбрасывание шайбы было предоставлено Герою Российской Федерации, участнику СВО, выпускнику РВВДКУ Владиславу Головину.

В своем первом матче нового сезона хоккеисты «Рязань-ВДВ» встретились с победителем регулярного чемпионата прошлого сезона, командой «Югра» из Ханты-Мансийска. Рязанцы уступили матч со счетом 2:3.

Следующая игра состоится во вторник, 5 сентября. ХК «Рязань-ВДВ» сыграет с командой «Рубин» из Тюмени.