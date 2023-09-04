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В Рязани скончался экс-глава Совета ветеранов спорта Альберт Чугунов

В Рязани скончался экс-глава Совета ветеранов спорта Альберт Чугунов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минспорта.

Мужчина скончался 3 сентября.

Чугунов был ветераном Вооруженных сил России. Мужчина являлся летчиком. За время 35-летней летной работы налетал 5500 часов и выполнил около 9000 посадок. Награжден двумя орденами: «Красной звезды», «За службу Родине в Вооруженных силах» и 19 медалями.

После увольнения в запас, Чугунов активно включился в спортивную и общественную жизнь в Рязани.

В 1996 году мужчина стал президентом федерации хоккея с мячом Рязанской области и лично создал хоккейные команды «Сокол» и «Сизап».

В апреле 2006 года Чугунова избрали председателем президиума Совета ветеранов спорта.

«Благодаря его организаторским способностям коренным образом изменилась работа с ветеранами спорта. Стали систематически проводиться экскурсии в музеи города, области и в соседние города ЦФО», — написали в некрологе.

За активную работу по пропаганде физической культуры и спорта Альберта Чугунова награждали Губернатором Рязанской области Почетной грамотой и Почетным знаком «За заслуги перед Рязанской областью». Он также стал факелоносцем Олимпийских игр 2014 года.