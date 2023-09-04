В Рязани 24-летнего молодого человека осудят за убийство двух человек и разбой

В Рязани 24-летнего молодого человека осудят за убийство двух человек и разбой. Об этом сообщает сайт Рязанского областного суда.

По данным ведомства, мужчина убил двух человек. Его осудят по нескольким статьям уголовного кодекса: часть 2 статья 105 («Убийство двух лиц, сопряженное с разбоем»), часть 4 статья 162 УК РФ («Разбой, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего»), пункты «б», «в» части 4 статьи 162 УК РФ («Разбой в особо крупном размере, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего»), часть 2 статья 325 УК РФ («Похищение паспорта и других важных личных документов»).

Также за укрывательство преступления осудят 22-летнего рязанца.

Фото: официальный сайт Рязанского областного суда.