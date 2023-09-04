В Подмосковье военный пенсионер покончил с собой, не сумев попасть на спецоперацию

В Подмосковье военный пенсионер покончил с собой, не сумев попасть на спецоперацию. Об этом сообщило издание «МК».

Труп мужчины нашли в воскресенье, 3 сентября, утром на дачном участке в деревне Аладьино. Предположительно, он покончил с собой.

В доме погибшего нашли охотничье ружье Benelli. На него мужчина имел разрешение.

По информации «МК», сосед 57-летнего погибшего рассказал, что он жаловался ему на проблемы. В частности, он переживал, что не смог по состоянию здоровья попасть на СВО. В последний раз мужчины общались вечером 2 сентября. Тогда отставник рассказал о выпитых двух бутылках водки. В свою очередь гражданская жена заявила, что ее друг не высказывал суицидальных мыслей.

Полиция ведет расследование.