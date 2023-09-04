В Подмосковье обнаружили обгоревший труп пропавшего подростка
В Подмосковье обнаружили обгоревший труп пропавшего подростка. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.
Тело мальчика нашли в лесопарке в Мытищах.
По предварительной информации, полицейские обнаружили газовый баллон, горелку, учебники по химии, медицинские препараты, гильзу, складной нож, металлическую трубку и телефон.
Как отмечают специалисты, подросток умер около двух суток назад. Предварительно, трагедия случилась из-за неправильного вскрытия газового баллона.
Мальчик считался пропавшим с 30 августа.