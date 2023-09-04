В Мытищах подросток на электросамокате врезался в дерево и погиб
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
В Мытищах подросток на электросамокате врезался в дерево и погиб. Об этом
Отмечается, что 16-летний мальчик наехал на электросамокате на искусственную неровность. От полученных травм школьник скончался в машине скорой помощи.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
Видео: Telegram-канал «Прокуратура Московской области»