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В Мытищах подросток на электросамокате врезался в дерево и погиб
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

В Мытищах подросток на электросамокате врезался в дерево и погиб. Об этом сообщили в Telegram-канале «Прокуратура Московской области».

Отмечается, что 16-летний мальчик наехал на электросамокате на искусственную неровность. От полученных травм школьник скончался в машине скорой помощи.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Видео: Telegram-канал «Прокуратура Московской области»