В Липецкой области скончался 14-летний мальчик от отравления газовой смесью

В Ельце Липецкой области скончался 14-летний подросток. Об этом сообщил Gorod48 .

Тело мальчика нашли 2 сентября около городского парка. Рядом с ним лежали два баллончика со сжиженным газом для заправки газовых портативных устройств. По предварительной информации, подросток скончался из-за вдыхания газовой смеси.

По информации Mash, мальчик вместе с приятелями купили в ТЦ газовые баллончики. После первого вдоха ребенок начал задыхаться. Когда приехала скорая, он уже не дышал. Остальные дети не пострадали.