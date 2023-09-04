В Ленинградской области неизвестные обстреляли рыбака в лодке

В Ленинградской области неизвестные обстреляли рыбака в лодке. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

По данным канала, инцидент произошел в Новой Ладоге. 61-летнего мужчину с огнестрельным ранением нашли без сознания в канале в районе улицы Песочная. Прохожий вытащил его на землю и вызвал скорую.

Мужчина скончался по пути в больницу.

Отмечается, что неподалеку от места, в котором нашли пострадавшего, лежала поврежденная лодка.

Полиция возбудила уголовное дело. Стрелявшего ищут.