В Ленинградской области неизвестные обстреляли рыбака в лодке
В Ленинградской области неизвестные обстреляли рыбака в лодке. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».
По данным канала, инцидент произошел в Новой Ладоге. 61-летнего мужчину с огнестрельным ранением нашли без сознания в канале в районе улицы Песочная. Прохожий вытащил его на землю и вызвал скорую.
Мужчина скончался по пути в больницу.
Отмечается, что неподалеку от места, в котором нашли пострадавшего, лежала поврежденная лодка.
Полиция возбудила уголовное дело. Стрелявшего ищут.