Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 04
22°
Втр, 05
23°
Срд, 06
23°
ЦБ USD 96.62 0.28 05/09
ЦБ EUR 104.42 -0.19 05/09
Нал. USD 95.5 / 98.2 04/09 16:49
Нал. EUR 103.5 / 104.59 04/09 16:49
Новости
Итоги года New
Публикации
Сильная команда «Единой России» на выборах в Рязанскую гордуму
8-10 сентября пройдут выборы в Рязанскую городскую Думу...
31 августа 18:48
3 029
Скромное обаяние мандата. Почему рязанцы рвутся в депутаты гордумы
Меньше, чем через две недели состоятся выборы депутатов...
31 августа 14:57
2 993
Семья из Рязанской области четыре года пытается доказать свою невиновн...
Четыре года назад, 22 июня 2019 года, на трассе в Пронс...
30 августа 11:35
6 901
Погосты по ГОСТам. Почему в Рязани срочно нужно построить два новых кл...
В ближайший год на территории областного центра появятс...
23 августа 17:16
21 325
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
В Госдуме предложили создать новую льготную ипотеку для молодых семей
Автор инициативы предложил запустить госпрограмму «Счастливая семья».

В Госдуме хотят создать новую льготную ипотеку для молодых семей. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на вице-спикера Владислава Даванкова.

Отмечается, что автор инициативы предложил запустить госпрограмму «Счастливая семья».

«Ключевыми элементами программы должны стать внедрение права на льготную ипотеку для молодых семей, у которых еще не родился первый ребенок: государственная субсидия на первый взнос на ипотеку, если молодые граждане до 27 лет вступили в брак, субсидирование процентной ставки ипотеки после рождения первого и второго ребенка до 4% и 2% годовых соответственно», — говорится в сообщении.

Уточняется, что при рождении третьего ребенка предлагается полностью списывать основной долг по ипотеке за счет бюджета.

Также программа предусматривает ряд мер поддержки молодых семей: перевод на бюджетные места в вузах молодых мам; включение в программу ОМС репродуктивных мер для мужчин; бесплатные семейные психологи в первые пять лет брака.