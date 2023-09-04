В Госдуме предложили создать новую льготную ипотеку для молодых семей

Автор инициативы предложил запустить госпрограмму «Счастливая семья».

В Госдуме хотят создать новую льготную ипотеку для молодых семей. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на вице-спикера Владислава Даванкова.

Отмечается, что автор инициативы предложил запустить госпрограмму «Счастливая семья».

«Ключевыми элементами программы должны стать внедрение права на льготную ипотеку для молодых семей, у которых еще не родился первый ребенок: государственная субсидия на первый взнос на ипотеку, если молодые граждане до 27 лет вступили в брак, субсидирование процентной ставки ипотеки после рождения первого и второго ребенка до 4% и 2% годовых соответственно», — говорится в сообщении.

Уточняется, что при рождении третьего ребенка предлагается полностью списывать основной долг по ипотеке за счет бюджета.

Также программа предусматривает ряд мер поддержки молодых семей: перевод на бюджетные места в вузах молодых мам; включение в программу ОМС репродуктивных мер для мужчин; бесплатные семейные психологи в первые пять лет брака.