В Госдуме предложили создать новую льготную ипотеку для молодых семей

В Госдуме хотят создать новую льготную ипотеку для молодых семей. Об этом
Отмечается, что автор инициативы предложил запустить госпрограмму «Счастливая семья».
«Ключевыми элементами программы должны стать внедрение права на льготную ипотеку для молодых семей, у которых еще не родился первый ребенок: государственная субсидия на первый взнос на ипотеку, если молодые граждане до 27 лет вступили в брак, субсидирование процентной ставки ипотеки после рождения первого и второго ребенка до 4% и 2% годовых соответственно», — говорится в сообщении.
Уточняется, что при рождении третьего ребенка предлагается полностью списывать основной долг по ипотеке за счет бюджета.
Также программа предусматривает ряд мер поддержки молодых семей: перевод на бюджетные места в вузах молодых мам; включение в программу ОМС репродуктивных мер для мужчин; бесплатные семейные психологи в первые пять лет брака.