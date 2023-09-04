В Брянской области сбили украинский беспилотник

В понедельник, 4 сентября, в Брянской области сбили украинский БПЛА.

В понедельник, 4 сентября, в Брянской области сбили украинский беспилотник. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны.

«4 сентября около 16.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее стало известно, что при обстреле села в Брянской области пострадала женщина.