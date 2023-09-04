В Белгородской области пьяный мужчина подорвался на гранате во дворе своего дома

В Белгородской области пьяный мужчина подорвался на гранате во дворе своего дома. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, инцидент произошел в ночь на понедельник, 4 сентября, в поселке Комсомольский Белгородского района. 38-летний мужчина взял в руки и привел в действие гранату РГД-5. В результате детонации мужчина получил множественные осколочные ранения лица, рук, ног и контузию головного мозга.

Отмечается, что в больнице у пострадавшего подтвердили алкогольное опьянение.

Полиция проводит проверку.