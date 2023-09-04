В аварии в Скопинском районе погибли два человека

В аварии в Скопинском районе погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Инцидент произошел 1 сентября, примерно в 01:20, в Скопинском районе на 266-ом километре автодороги Р22 «Каспий». По предварительной информации, 45-летняя жительница Тамбовской области на автомобиле LADA Vesta столкнулась с грузовым автомобилем Volvo с полуприцепом под управлением 23-летнего мужчины.

В результате происшествия водитель легковушки и ее 41-летний пассажир от полученных травм скончались на месте ДТП.

Проводится проверка.