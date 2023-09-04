В Астраханской области нашли два трупа с ножевыми ранениями

В Астраханской области нашли два трупа с ножевыми ранениями. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

Тела обнаружили в воскресенье, 3 сентября, в селе Енотаевка.

Мужчина какое-то время не мог дозвониться до двоюродного брата. Он решил навестить родственника. Дверь никто не открыл, поэтому ему пришлось залезть через окно. Пройдя в зал, он увидел тела брата и женщины. Рядом с ними были рюмки и пустая бутылки.

По словам источника, прибывшие сотрудники обнаружили на трупах ножевые ранения. Правоохранительные органы проводят проверку.