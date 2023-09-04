В 38 населенных пунктах Шацкого района отключат газ на пять дней

В 38 населенных пунктах Шацкого района отключат газ на пять дней. Об этом сообщили в группе «Газпром межрегионгаз Рязань».

С 12:00 4 сентября до 18:00 9 сентября подачу ресурса отключат в следующих населенных пунктах: