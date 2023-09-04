В 38 населенных пунктах Шацкого района отключат газ на пять дней
В 38 населенных пунктах Шацкого района отключат газ на пять дней. Об этом сообщили в группе «Газпром межрегионгаз Рязань».
С 12:00 4 сентября до 18:00 9 сентября подачу ресурса отключат в следующих населенных пунктах:
- деревни: Александровка, Алеменево, Богословка, Казачий Дюк, Новая, Парсаты, Сторожки, Сявель, Тархань,
- села: Большой Пролом, Борки, Губколь, Казачья Слобода, Карнаухово, Кривая Лука, Кулики, Лесное Конобеево, Лесное Ялтуново, Малый Пролом, Новософьино, Новочернеево, Печины, Польное Конобеево, Польное Ялтуново, Райполье, Старочернеево, Тарадеи, Токарево, Федосово, Черная Слобода, Шевырляй
- поселки: Вачкас, Лесная Поляна, Луч (Польно-Ялтуновский), Садовый, Первомайский, Чечеры,
- город Шацк.