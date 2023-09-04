Умер автор песен из мультфильма «Шрек»

Умер бывший вокалист группы Smash Mouth Стивен Харвелл. Об этом сообщил портал Rolling Stone.

По словам менеджера коллектива Роберта Хейса, музыкант «мирно ушел» в окружении семьи и друзей в доме в Бойсе (штат Айдахо).

Артист страдал от кардиомиопатии и почечной недостаточности. Последние дни он провел дома, получая паллиативное лечение.

Группа Smash Mouth была создана в 1994 году. Самые известные песни коллектива — All Star и I’m a Believer. Они прозвучали в мультфильме «Шрек».