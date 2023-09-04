Уголовное дело о расстреле собак в Касимовском районе передали в региональный следком

Уголовное дело о расстреле собак в деревне Самуиловка полуторагодовой давности передали в следком Рязанской области для проведения расследования. Ранее им занимался следственный отдел «Касимовский». Об этом РЗН. инфо сообщили жители деревни.

Рязанцы написали обращение в Генпрокуратуру о несогласии с действиями и решениями следственного отдела «Касимовский» при расследовании уголовного дела. Так, следователи трижды пытались закрыть уголовное дело в связи с отсутствием состава преступлений, а прокурор возвращал на допрасследование. Региональная прокуратура установила, что следствие было проведено односторонне и меры к устранению противоречий и нарушений не были приняты.

«Учитывая изложенное, а также принимая во внимание доводы о заинтересованности сотрудников полиции в исходе досудебного производства, с целью обеспечения полного, всестороннего объективного и беспристрастного расследования 11 августа уголовное дело было изъято из производства следователя МОМВД „Касимовский“ и передано для организации расследования в СУ СК России по Рязанской области», — ответили жителям в региональной прокуратуре.