ТАСС: осенью и зимой в России вырастет уровень заболеваемости коронавирусом

Осенью и зимой в России вырастет уровень заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты опроса сервиса дистанционного медицинского образования Vrachu.ru.

По данным опроса, 59 процентов медиков считают, что осенью и зимой вырастет количество пациентов с коронавирусной инфекцией.

Отмечается, что 38,6 процента опрошенных считают, что при новом всплеске заболеваний болезнь будет протекать тяжелее.