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Сальдо: артиллерия ВСУ открыла огонь по своим солдатам

Артиллерия ВСУ открыла огонь по своим военным после того, как те пытались покинуть позиции в Херсонской области из-за отсутствия подвоза боеприпасов и еды. Об этом сообщил в Telegram-канале врио главы региона Владимир Сальдо.

«Два очередных украинских боевика из 123-й бригады теробороны попали в плен к нашим военным на островах. История у каждого типичная: насильно призвали, кое-как обучили в лагерях подготовки, привезли в Херсон. Офицеров в районе боевых действий они почти не видели: на Украине тем разрешено командовать на удаленке. Таким способом киевский режим создает для офицеров мотивацию гнать солдат на убой, считая их за пушечное мясо», — написал Сальдо.

Он отметил, что военнопленных заставили с группой мобилизованных поехать на острова. Там их бросили без подвоза еды и боеприпасов на несколько дней. «Члены группы решили уходить с островов без приказа. Их отход выследил украинский дрон и вызвал на них огонь артиллерии. На своих. Старший группы был тяжело ранен и попросил его оставить и уходить самим. Двоим удалось выйти на наших военных и сдаться в плен», — уточнил врио губернатора.