Рязанская область заняла 72 место в России по доле расходов населения на ЖКХ

Рязанская область заняла 72 место в РФ по доле расходов населения на жилищно-коммунальные услуги. Об этом пишет РИА Новости.

По данным издания, среднестатистическая рязанская семья потратила на ЖКУ и топливо в 2022 году 11,5 процента своего бюджета. За год этот показатель уменьшился на 0,5 процента и составил 3976 рублей.

Общероссийский показатель доли расходов на ЖКУ для семей составляет 10 процентов. Первое место по показателю доступности занял Дагестан — 6,2 процента от семейного бюджета. Последнее, 85 место, Магаданская область — 13,7 процента.