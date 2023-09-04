Рязанец стал бронзовым призером в Международном турнире по самбо

Рязанец стал бронзовым призером в Международном турнире по самбо. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минспорта.

Соревнования проходили с 1 по 4 сентября в Тбилиси. Турмир был посвящен памяти чемпиона мира и Европы Арчила Чохели.

Воспитанник рязанской СШОР «Родной край — Спорт» Иван Жуков стал бронзовым призером в весовой категории до 79 кг. Спортсмен занимается под руководством заслуженного тренера России Константина Фофанова и тренера высшей категории Евгения Савельева.