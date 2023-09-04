Российские военные уничтожили штурмовую группу ВСУ из 20 человек в Запорожской области

Российские военные уничтожили штурмовую группу ВСУ из 20 человек в Запорожской области. Об этом сообщает врио губернатора региона Евгений Балицкий.

Балицкий также отметил, что в районе села Работино ситуация на линии боевого соприкосновения остается напряженной.

«Ночью снова были зафиксированы движения техники противника, а также выдвижение штурмовой группы до 20 человек. В результате стрелкового боя группа уничтожена в полном составе», — написал врио губернатора.