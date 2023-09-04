Польша начала выдавать Украине покинувших страну мужчин призывного возраста

Власти Польши начали выдавать украинским властям мужчин призывного возраста, покинувших страну после 24 февраля 2022 года. Об этом написало
Журналисты указывают, что Польша выдает граждан Украины на основании соглашения с этой страной.
По данным польской пограничной охраны, после начала военных действий из Украины уехали в Польшу около 2,87 миллионов граждан в возрасте от 18 до 60 лет. В этот учет могут быть не включены около 80 тысяч украинцев в связи с тем, что некоторые покинули страну нелегально.
«Это значительное число для Украины, потому что этих людей можно мобилизовать и укрепить ряды наших вооруженных сил, усилив тем самым нашу оборону и безопасность», — заявил представитель президента Украины в Раде, член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.
По словам политика, прокуратура Украины может налагать международные ордеры на арест своих граждан.
«Если мы задержим такого иностранца [нелегально въехавшего — прим. ред.], например, при простой проверке на дороге, в нашей Национальной информационной системе полиции будет видно, что его разыскивает украинская прокуратура, потому что там фигурируют данные Интерпола. Мы такого человека задерживаем, информируем прокуратуру, а вопрос об экстрадиции решает суд», — пояснил пресс-секретарь польской полиции Мариуш Чарка.