На опорах ЛЭП в Калужской области нашли два взрывных устройства

На опорах ЛЭП в Калужской области нашли два взрывных устройства. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, сотрудники нашли два взрывных устройства, которые были заложены на двух опорах ЛЭП на высоте двух метров. Устройства обезвредили на месте и отправили на экспертизу.

Мощность каждого устройства оценили в 100 грамм в тротиловом эквиваленте. Найденная взрывчатка — аналог С-4 иностранного производства.

Отмечается, что на каждом из устройств был таймер с датой детонации — 5 сентября.