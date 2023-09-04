На Камчатке начали производить дроны-камикадзе для СВО

На Камчатке запустили производство дронов-камикадзе для отправки в зону спецоперации. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Солодов в своем Telegram-канале.

Сейчас уже выпущено 80 беспилотников. Оборудование получат военные 40-й бригады морской пехоты, бойцы в составе 110-й и 164-й бригад.

Областные власти обеспечат связку местных производителей, операторов и помогут организовать обучение для базирующихся на Камчатке военных подразделений управлению дронами и их обслуживанию.