Минфин предложил маркировать табак спецмарками

Минфин предложил маркировать табак спецмарками в связи с ожидаемой отменой «бумажной» маркировки продукции и переходом к ее цифровому формату.

Минфин предложил маркировать табак спецмарками. Об этом сообщило РИА Новости.

«Внести в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации… следующие изменения:… 2) в абзацах первом и втором пункта 1 статьи 186 слова «акцизными марками» заменить словами «федеральными специальными марками и учетно-контрольными специальными марками», — говорится в сообщении.

Отмечается, что разработка документа необходима из-за отмены специальных федеральных и акцизных марок.

«Основание для разработки проекта акта: инициативно в связи с необходимостью отмены «бумажной маркировки» табачной продукции и осуществления «цифровой маркировки» табачной и никотинсодержащей продукции», — уточняется в материале.