Максим Мустафин прокомментировал отказ «Единой России» от дебат с ЛДПР

Координатор рязанского отделения ЛДПР Максим Мустафин прокомментировал отказ «Единой России» в лице кандидата в депутаты Андрея Кашаева участвовать в дебатах с его партией. Об этом он написал на своей странице в соцсети .

«Кандидат в депутаты от „Единой России“ Андрей Кашаев ответил на мой вызов на дебаты. Вкратце — от дебатов „Единая Россия“ отказывается, потому что занимается „конкретными делами“. Вот его пост , ни одного конкретного дела Кашаев не назвал. Почему „Единая Россия“ боится дебатов очевидно — сказать нечего. Мы с моей командой во втором округе то аварийные деревья пилим, то, например, крыльцо ремонтируем в доме на улице Нахимова. Два инвалида-колясочника, которые живут в подъезде, просто не могли проехать по этому крыльцу. И я это пишу не для того, чтобы рассказать о своих „реальных делах“. А для того, чтобы показать, что такое „реальные дела“ рязанской „Единой России“, после которых в бюджете нет денег ни на крыльцо, ни на деревья», — написал Мустафин.

Оплачено за счет средств избирательного фонда избирательного объединения «Рязанское региональное отделение Политической партии ЛДПР — Либерально-демократической партии России».