Двое рязанцев украли велосипеды из дома на улице Бирюзова

Двое рязанцев украли велосипеды из дома на улице Бирюзова. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В полицию обратились жильцы дома. Они сообщили, что из подъезда пропали два велосипеда. Один из них не был защищен никаким противоугонным устройством, а другой — был прикован специальным тросиком, но его разрезали.

Оперативники узнали, что на окраине Рязани мужчина предлагает с рук велосипед, похожий на один из похищенных. Полицейские нашли его и выяснили, что 19-летний рязанец причастен к краже велосипедов. Позже стало известно, что к кражам также причастен 25-летний приятель рязанца. Молодых людей задержали.

По предварительной информации, приятели специально обходили подъезды многоквартирных домов, чтобы найти велосипеды, которые удобно украсть.

Отмечается, что 19-летний рязанец уже был ранее судим за кражу.

Похитителям грозит до 5 лет тюрьмы.