Депутаты Госдумы предложили запретить мигрантам работать в такси без российских прав

Депутаты Госдумы предложили запретить иностранцам работать в сфере перевозок без российских водительских прав. Об этом написал глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в своем Telegram-канале.

«Даже если приезжий водитель владеет русским языком на достаточном уровне, чтобы работать с в сфере пассажирских перевозок, наличие выданных на его родине прав никак не гарантирует необходимых знаний ПДД и минимальных навыков работы на российских дорогах», — пишет депутат.

Он отметил, что необходимо ввести «жесткий контроль» не только над количеством, но и качеством мигрантских потоков. Иначе, по его мнению, статистика ДТП по вине иностранцев «продолжит нынешнюю негативную тенденцию». По данным МВД за 2022 год зафиксировано 43 тысячи таких аварий.

«К сожалению, свои давние уличные привычки и нормы поведения приезжие нередко переносят на стиль вождения. А дорога ошибок не прощает», — написал парламентарий.