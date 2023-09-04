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Депутат Рязанской областной думы поучаствовал в работе XXVI Лагеря молодежи и студентов «Роса»

В субботу, 2 сентября, на базе детского лагеря «Сатурн» начал работу XXVI Лагерь молодежи и студентов «Роса».

Лагерь является центральной региональной площадкой по развитию универсальных компетенций студенческой и работающей молодежи, необходимых для профессионального становления молодого специалиста. В этом году она собрала 150 человек. В программу включено обучение по разным направлениям, в том числе финансовой грамотности, работе с людьми, системному мышлению, социальному проектированию, художественному творчеству, запланированы творческие и спортивные мероприятия, встречи с экспертами и лидерами общественного мнения, руководителями Рязанской области. Кроме того, Лагерь во второй раз в рамках федерального проекта «Развитие системы поддержки молодежи («Молодежь России»)" национального проекта «Образование» организует Всероссийский конкурс молодежных проектов среди физических лиц в очном формате. Итоги конкурса подведут 5 сентября. Максимальный размер гранта составит один миллион рублей.

В первый день работы Лагеря «Роса» с его участниками встретились депутат Рязанской областной думы Сергей Пупков, первый заместитель председателя правительства региона Анна Рослякова. Диалог состоялся в рамках программы «ГосСтарт». Этот профориентационный проект Росмолодежи, который рассчитан на молодых людей от 14 до 35 лет, интересующихся государственной и муниципальной службой.

Сергей Пупков поприветствовал всех участников и пожелал интересных и плодотворных дискуссий, обмена опытом и конструктивной работы.

«Мы гордимся, что у нас в регионе талантливая молодежь. Вас ждут на производстве, школах и медицинских учреждениях, особенно в сельской местности. Для нас как депутатов областной думы очень важен ваш взгляд на существующие проблемы, ваши предложения, чтобы и дальше совершенствовать региональное законодательство. Уверен, что в лагере, помимо знаний, которые вы получаете в учебных заведениях, вы приобретете новый опыт, навыки проектной деятельности, обменяетесь лучшими практиками», — заявил депутат.