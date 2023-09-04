Бранов посетил объекты зарядной инфраструктуры для электротранспорта в Рязанской области

Вице-губернатор Рязанской области Артем Бранов посетил в рамках рабочего визита в Касимовский район места, где установлены первые электрические зарядные станции (ЭЗС) для автотранспорта мощностью 150 кВт. ЗЭС произвел Касимовский приборный завод — филиал АО «Государственный Рязанский приборный завод» (входит в АО «КРЭТ» Госкорпорации Ростех).

С открытия станций в Касимовском районе стартовало создание региональной инфраструктуры для автотранспорта на электрической тяге. Зарядные станции для электротранспорта установлены по программе субсидирования объектов зарядной инфраструктуры.

«В этом году в регионе планируется установить 18 станций. Это позволит повысить туристическую привлекательность региона», — отметил вице-губернатор Артем Бранов.

Электрозарядные станции, установленные в Касимове (на ул. Советская, 226А и ул. Терешковой, 40), обеспечивают бесперебойную работу объектов зарядной инфраструктуры. Новые ЭЗС работают при температуре от -30°С до + 40 °C, отличаются высоким классом вандалозащищённости. Изделия оборудованы цифровым дисплеем, отражающим информацию о процессе зарядки и состоянии станции, четырьмя коннекторами под каждый тип электромобиля. Оператором сети зарядных станций на территории области является АО «ЭЗС РусГидро». Компания отвечает за установку оборудования, а также его сервисное обслуживание.

«Новые станции в Касимове — это не просто возможность для местных автолюбителей зарядить свой электромобиль, — заявил генеральный директор АО „ЭЗС РусГидро“ Дмитрий Беляев. — В настоящее время „РусГидро“ реализует масштабный проект „Новый Шелковый путь“, в рамках которого зарядная сеть компании соединит Москву с Владивостоком. И он пройдет, в том числе и через Рязанскую область, что делает ее частью большого федерального проекта и открывает перед регионом новые возможности в области развития электрозарядной инфраструктуры и электротранспорта».

«В текущем году продажи электромобилей в три раза превышают продажи автомобилей с ДВС. Наше предприятие видит огромный потенциал в этом направлении, наращивая производственные возможности для объектов зарядной инфраструктуры частного и общественного транспорта, — отметил директор Касимовского приборного завода — филиала АО «ГРПЗ» Валерий Караваев.