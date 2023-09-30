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В Рязани мужчина грозился задушить бывшую супругу
В Рязани 30-летний мужчина угрожал бывшей жене убийством. Полицейские пресекли конфликт между экс-супругами, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

В Рязани 30-летний мужчина угрожал бывшей жене убийством. Полицейские пресекли конфликт между экс-супругами, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

В полицию обратилась 29-летняя рязанка и сообщила, что дома мужчина угрожает ее задушить. По вызову выехали участковые уполномоченные полиции. В итоге 30-летнего мужчину проводили в отдел полиции, возбуждено уголовное дело.

По предварительной информации, пара разошлась несколько лет назад, но бывший супруг был недоволен этим. Рязанец хотел общаться с детьми, но это не всегда удавалось организовать. На почве этого возник конфликт, мужчина пришел в дом женщины и высказал свои предложения. Разговор перешел в ссору. В итоге рязанец пригрозил женщине убийством: пообещал ее задушить, если бывшая супруга не согласится с его аргументами. Испугавшись за свою жизнь, рязанка обратилась за помощь в полицию.

Мужчине грозит наказание в виде принудительных работ на срок до двух лет, либо лишение свободы на срок до двух лет.