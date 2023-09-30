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В Екатеринбурге учителям запретили общаться с родителями в WhatsApp и Telegram
В Екатеринбурге учителям запретили пользоваться мессенджерами WhatsApp и Telegram для общения с родителями учеников.

В Екатеринбурге учителям запретили пользоваться мессенджерами WhatsApp и Telegram для общения с родителями учеников. Об этом сообщает e1.ru. Информация появилась в родительских чатах.

Это якобы делается ради того, чтобы перевести школьное общение на отечественную платформу от «ВКонтакте» и «Сферум».

В Министерстве образования и молодежной политики Свердловской области пояснили, что запрет связан с решением Минпросвещения и Минцифры перейти на образовательную платформу «Сферум», однако в личном общении вне образовательного процесса ограничений не будет.