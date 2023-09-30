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В Брянской области произошел взрыв на электроподстанции
В поселке Погар Брянской области произошел взрыв на электроподстанции. Видео с места появилось в соцсетях. Поселок находится в 30 километрах от границы с Украиной.

В поселке Погар Брянской области произошел взрыв на электроподстанции. Видео с места появилось в соцсетях. Поселок находится в 30 километрах от границы с Украиной.

«В результате атаки украинских террористов в поселке Погар нарушено энергоснабжение. Пострадавших нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в субботу, 30 сентября.

По словам местных жителей, в округе пропал свет.