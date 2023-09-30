В аэропортах Москвы задержали 27 рейсов

Как минимум 27 рейсов задержаны в московских аэропортах утром в субботу, 30 сентября. Еще четыре отменены, сообщается на сайте сервиса «Яндекс. Расписание».

Как минимум 27 рейсов задержаны в московских аэропортах утром в субботу, 30 сентября. Еще четыре отменены, сообщается на сайте сервиса « Яндекс. Расписание ».

На 8:50 во Внуково два рейса задержаны и два отменены. В Шереметьево задержаны семь рейсов, в Домодедово задержаны 18 рейсов, два отменены.

О причинах изменений в расписании пока информации нет.