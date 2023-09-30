Россиян с 1 октября ждет ряд нововведений

В России с 1 октября вступят в силу несколько нововведений. Во-первых, изменения коснутся осеннего призыва, сообщает ТАСС.

В России с 1 октября вступят в силу несколько нововведений. Во-первых, изменения коснутся осеннего призыва, сообщает ТАСС .

Штраф за неявку в военкомат составит до 30 тысяч рублей. Кроме того, если гражданин не сообщил в военкомат об изменениях своих данных (семейном положении, образовании, работе или переезде), ему будет грозить взыскание в размере до 5 тыс. рублей. С начала октября работодатели обязаны обеспечивать оповещение и явку граждан, которые были призваны на военную службу по мобилизации, на сборные пункты или в воинские части, иначе их могут оштрафовать.

Сокращается число требований к более чем 20 категориям лиц при приеме их в российское гражданство. Например, это коснется бывших соотечественников (граждан СССР и их детей, участвующих в соответствующей госпрограмме). Получить гражданство в упрощенном порядке смогут иностранцы, заключившие контракт о прохождении военной службы в ВС РФ на срок не менее одного года. За дезертирство, призывы к экстремизму и дискредитацию армии РФ можно лишиться гражданства.

С начала месяца двухфакторная аутентификация для входа на портал «Госуслуги» станет обязательной. Кроме пароля будет требоваться еще одно подтверждение, например, код из смс.

Интернет-ресурсы ​​​будут раскрывать весь список сведений, которые они собирают о пользователях, и механику своих рекомендаций. Недобросовестные сайты может заблокировать Роскомнадзор.

С 1 октября полисы добровольного страхования банковских карт должны будут не только защищать от потери карты или ее повреждения, но и включать другие риски, такие как мошенническое списание денег.

Банк России повышает надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам для ограничения рисков заемщиков и банков. Больше всего надбавки вырастут по займам с низким первоначальным взносом и для закредитованных заемщиков при покупке недвижимости по ДДУ.

Привлекать осужденных к принудительным работам смогут не только организации, но и индивидуальные предприниматели. При этом они наделяются теми же правами и обязанностями, что и организации, использующие этот труд.