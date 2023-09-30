Пьяный рязанец до смерти избил знакомого кирпичом

Рязанца, подозреваемого в причинении смертельных травм знакомому, заключили под стражу. Об этом в субботу, 30 сентября, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Рязанца, подозреваемого в причинении смертельных травм знакомому, заключили под стражу. Об этом в субботу, 30 сентября, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

В отношении мужчины 1991 года рождения возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.

По данным следствия, 23 сентября пьяный рязанец в ходе бытового конфликта нанес своему знакомому несколько ударов кирпичом по голове. От полученных травм тот скончался на месте.

Преступление было раскрыто, подозреваемый задержан и заключен под стражу.

По уголовному делу назначены необходимые экспертизы, идет сбор и закрепление доказательств.