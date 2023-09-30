Минтруд: максимальное пособие по беременности и родам может вырасти до 565 тысяч рублей

Максимальная сумма пособия по беременности и родам в 2024 году может увеличиться до 565 тысяч рублей, а максимальный размер выплат по уходу за ребенком до 1,5 лет — до 49 тысяч рублей.

Максимальная сумма пособия по беременности и родам в 2024 году может увеличиться до 565 тысяч рублей, а максимальный размер выплат по уходу за ребенком до 1,5 лет — до 49 тысяч рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минтруда России.

«Максимальный размер пособия по беременности и родам возрастет с 383 тысяч рублей до 565 тысяч рублей. Максимальный размер выплат по уходу за ребенком до 1,5 лет для работающих составит 49 тысяч рублей в месяц против 33,2 тысяч рублей в 2023 году», — говорится в сообщении.

По данным Минтруда, в общем на выплату больничных, пособий по беременности и родам, по уходу за ребенком в 2024 году заложено почти 1,2 трлн рублей.