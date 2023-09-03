Зеленский подтвердил проход двух кораблей через временный коридор в Черном море

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил проход двух кораблей через временный коридор в Черном море. «Еще два судна успешно прошли через наш временный… черноморский коридор», — написал он в соцсетях 2 сентября.

Ранее Зеленский призвал Грецию защитить временный зерновой коридор Киева в Черном море. По его словам, Украина смогла построить альтернативный зерновой коридор, однако для стабильной работы необходимо усиление воздушного щита.