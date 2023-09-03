В Венгрии призвали Запад дать гарантии безопасности России

Коалиции западных государств следует отказаться от идеи сделать Украину 32-м членом НАТО. Вместо этого для урегулирования конфликта нужно предоставить России гарантии безопасности, заявил глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш, пишет РБК 3 сентября.

Выступая перед студентами университета в Вайте, политик также подчеркнул, что Москва не представляет для Европы никакой угрозы и ее требования должны быть удовлетворены.

«Западный мир, который поддерживает Украину, должен предоставить гарантии безопасности России, но ни в коем случае не членство в НАТО украинцам», — отметил Гуйяш.