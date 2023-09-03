На Украине разрешили мобилизовывать ограниченно годных к службе мужчин

Министерство обороны Украины разрешило призывать мужчин, имеющих категорию «ограниченно годен» к военной службе. Изменения вступили в силу с 25 августа. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на издание Ukrainian Military Pages.

«По «спорным статьям» пригодными будут признавать всех, также «ограниченно пригодные будут пригодны по конкретной военной специальности», — сообщили журналисты.

Теперь на службу будут отправлять мужчин с бессимптомным ВИЧ, излеченным туберкулезом, вирусным гепатитом, легкими кратковременными болезненными психическими расстройствами, медленно прогрессирующими болезнями нервной системы, невротическими расстройствами, хроническими заболеваниями крови.