В Санкт-Петербурге произошел пожар в районе нефтебазы

В Санкт-Петербурге произошел пожар в районе нефтебазы «Ручьи» в Красногвардейском районе. Об этом 3 сентября пишут «Осторожно, новости».

По данным МЧС, пожар охватил ангар площадью 80×10 метров. Очевидцы сообщают, что на месте пожара хранились газовые баллоны и топливо. Информации о пострадавших на данный момент нет.

По данным Telegram-канала, местные жители слышали «звуки взрывов» в районе возгорания у Пискаревского проспекта. Позже момент попал на видео.