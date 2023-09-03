Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 03
20°
Пнд, 04
23°
Втр, 05
23°
ЦБ USD 96.34 0.01 02/09
ЦБ EUR 104.61 -0.33 02/09
Нал. USD 94 / 97 01/09 17:07
Нал. EUR 94 / 97 01/09 17:07
Новости
Итоги года New
Публикации
Сильная команда «Единой России» на выборах в Рязанскую гордуму
8-10 сентября пройдут выборы в Рязанскую городскую Думу...
31 августа 18:48
2 295
Скромное обаяние мандата. Почему рязанцы рвутся в депутаты гордумы
Меньше, чем через две недели состоятся выборы депутатов...
31 августа 14:57
2 323
Семья из Рязанской области четыре года пытается доказать свою невиновн...
Четыре года назад, 22 июня 2019 года, на трассе в Пронс...
30 августа 11:35
6 191
Погосты по ГОСТам. Почему в Рязани срочно нужно построить два новых кл...
В ближайший год на территории областного центра появятс...
23 августа 17:16
20 681
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
В Санкт-Петербурге произошел пожар в районе нефтебазы

В Санкт-Петербурге произошел пожар в районе нефтебазы «Ручьи» в Красногвардейском районе. Об этом 3 сентября пишут «Осторожно, новости».

По данным МЧС, пожар охватил ангар площадью 80×10 метров. Очевидцы сообщают, что на месте пожара хранились газовые баллоны и топливо. Информации о пострадавших на данный момент нет.

По данным Telegram-канала, местные жители слышали «звуки взрывов» в районе возгорания у Пискаревского проспекта. Позже момент попал на видео.