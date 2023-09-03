«Известия»: В России резко вырос процент отказов по кредитам

26% заявителей на различные виды кредитов получили отказ без объяснения причин. Об этом сообщают «Известия».

Поданным издания, банки стали более требовательными по отношению к тем, кто пытается взять заем.

«В последнее время банки придерживаются довольно низкого „аппетита к риску“. Они стараются кредитовать заемщиков „хорошего кредитного качества“, значение персонального кредитного рейтинга, которых находится на достаточно высоком уровне», — отметил директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй Алексей Волков.

94% людей не знают причину отказа. Более 50% из них хотя бы раз задерживали платеж по кредитам. Уровень одобрения упал до 28,8%, показатель вырос на 8,8 по сравнению с аналогичным периодом в 2022 году.

Отмечается, что помимо должников, банки могут отказать в услуге людям, у которых нет кредитной истории.