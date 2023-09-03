В Подмосковье скончался 17-летний подросток во время спарринга по боксу

1 сентября в подмосковном Видном 17-летний молодой человек скончался на стадионе. Об этом пишет Shot.

Трагедия произошла на «Металлурге» во время спарринга по боксу. Подросток дрался со своим другом. Отмечается, что на детях была специальная экипировка, однако в какой-то момент мальчику стало плохо. Друг вызвал скорую, но спасти боксера не удалось. Медики констатировали смерть.

Тело направлено на судмедэкспертизу.

Известно, что мальчик жил в полной семье. Учился в Московском университете имени Витте.