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Стали известны подробности погрома около дворца спорта «Олимпийский»

Рязанец объяснил, почему болельщики около ДС «Олимпийский» были недовольны до такой степени, что перевернули ограждения. Комментарий появился в группе «Новости Рязани ВКонтакте».

«Просто выделили место для курения-загон, сделанный из этих сеток и в перерыв всех пропускали через 1 рамку, люди в загоне оказались как в курятнике, друг на друге, поэтому и разнесли все», — говорит очевидец.

Ранее сообщалось, что болельщики устроили погром из-за того, что был открыт всего один вход, из-за чего образовалась очередь, чем были недовольны пришедшие на хоккей зрители.