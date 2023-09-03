Рязанка пожаловалась Малкову на опасный переход в Горроще

Рязанка пожаловалась губернатору Павлу Малкову на опасный переход в Горроще. Обращение жительницы областного центра разметили 3 сентября в соцсетях.

«Сегодня я об торчащее железо на ограждении на пешеходном переходе… на улице Черновицкой, остановка „Технологический колледж“, поранила руку. Подскажите, куда мне обратиться, что бы привлечь виновных к ответу? Ограждение неисправно, столб погнут в нескольких местах», — написала автор обращения.

Женщина также приложила фотографию с полученной травмой.