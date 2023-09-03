Рязанец сделал предложение девушке на улице Почтовой

Рязанец сделал предложение девушке на улице Почтовой. Об этом 2 сентября сообщили в соцсетях.

Мужчина воспользовался микрофоном уличных музыкантов и публично предложил девушке выйти за него замуж.

«[Мы] проверяем свои чувства… С моей стороны уже неправильно… Ирина, я тебя люблю, выходи за меня замуж… Я должен встать на колено, но возраст уже…», — заявил мужчина.

Его избранница ответила согласием.

«Вот, что случилось на Почтовой. Может это станет традицией?», — написал автор сообщения.