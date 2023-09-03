При пожарах в Шацком и Касимовском районах пострадали два человека

При пожарах в Шацком и Касимовском районах пострадали два человека. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Рязанской области.

02 сентября в деревне Бочкари Касимовского района горел двухэтажный дом. На пожар выезжали пять автомобилей и 12 человек. Пострадал мужчина 1952 года рождения.

02 сентября в селе Казачья Слобода Шацкого района горел двухквартирный дом. На пожар выезжали два автомобиля и 5 человек. Пострадала женщина 1972 года рождения.