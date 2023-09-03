Предвыборная программа «Единой России» основана на предложениях рязанцев

Как отметила руководитель регионального исполкома партии Юлия Феоктистова, жителей больше всего волновали вопросы социальной сферы и создания комфортной городской среды

8 — 10 сентября состоятся выборы депутатов Рязанской городской Думы. Это важное событие, от которого зависит, как будет развиваться наш любимый город следующие 5 лет.

«Единая Россия» сформировала свою программу, которая охватывает все сферы жизни горожан. Важно, что она составлена на основании предложений жителей — именно поэтому и получила название «народной». В округах организовали масштабный сбор наказов рязанцев силами кандидатов, действующих депутатов, членов «Молодой гвардии» и волонтеров. Все собранные инициативы обсуждались в Штабе общественной поддержки при участии экспертов. Благодаря такому подходу удалось детально проработать каждую отрасль и максимально учесть пожелания людей.

Как рассказала одна из лидеров партийного списка, руководитель регионального исполкома «Единой России» Юлия Феоктистова, приоритетами стали повышение качества жизни и благополучие горожан: «Мы хотим, чтобы Рязань была комфортной и благоустроенной. Городом, в котором хочется жить! В программе партии представлены самые значимые направления, волнующие людей: здравоохранение, образование, поддержка участников спецоперации и их семей, патриотическое воспитание молодежи, спорт, благоустройство. Вместе с жителями мы разработали предложения по развитию дорожной и транспортной инфраструктуры, поддержке людей с ограниченными возможностями здоровья. Комплексно обсуждали перспективы каждого микрорайона. Ведь только люди, проживающие на конкретной территории, знают, что в первую очередь необходимо сделать на местах».

О точечных проблемах рязанцы рассказывали в личных обращениях и соцсетях. Жителей по-прежнему волнуют вопросы ЖКХ, доступности учреждений социальной сферы. По мнению горожан, нужно увеличить количество детских и спортивных площадок, ежегодно устанавливаемых в городе. Также говорили о важности сохранения объектов культурного наследия — как неотъемлемой части духовно-нравственного воспитания молодежи. Обращали внимание на необходимость благоустройства и развития инфраструктуры спальных районов Рязани. Все эти направления развития областного центра вошли в предвыборную программу «Единой России».

В результате удалось сформировать документ, в котором партия ставит себе задачу на ближайшие пять лет.

«Для единороссов приоритетом в работе были и остаются люди, решение проблем и трудностей горожан, — подчеркнула Юлия Феоктистова. — „Единая Россия“ — единственная партия, у которой есть четкая программа преобразований и ресурсы, чтобы ее воплотить. Голосуя за „Единую Россию“, рязанцы выбирают конкретные дела и развитие родного города».

Оплачено за счет средств избирательного фонда избирательного объединения «Рязанское региональное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»